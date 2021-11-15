Ульяновск, 15 ноября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Ульяновской области пожар в одном из многоквартирных домов уничтожил две квартиры, часть кровли и хозяйственные постройки. Есть пострадавшие, сообщает управление МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Огонь разгорается

По данным ведомства, возгорание произошло 14 ноября около 19:32 в одном из многоквартирных домов села Красная Зорька в Барышском районе. В тушении участвовали 18 брандмейстеров, привлечено пять единиц техники.

«Есть пострадавшие. Есть эвакуированные», — говорят спасатели, не уточняя количество.

В управлении добавляют, что огнём уничтожены две квартиры, кровля дома на площади 54 кв. метра, пристрой на площади 32 кв. метров и 300 кв. метров хозяйственных построек. Причина пожара устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября произошёл пожар на складе готовой мебельной продукции в Заволжском районе Ульяновска. Площадь возгорания превысила 4 тыс. кв. метров. Пострадавших нет.

Подробнее:Крупный пожар на мебельном складе в Ульяновске тушили более 50 спасателей