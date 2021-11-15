Новосибирск, , 11:55 — REGNUM В Новосибирской области задержан осуждённый, самовольно покинувший выводной объект участка колонии-поселения. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщило региональное управление ФСИН России.

Осужденный ГУФСИН РФ по Новосибирской области

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками ГУФСИН России по Новосибирской области задержан осужденный Алексеев А.С., самовольно покинувший рабочее место выводного объекта участка колонии-поселения при ФКУ ИК-8», — говорится в официальной информации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из новосибирской колонии-поселения сбежал 33-летний осужденный Алексей Алексеев. Он самовольно покинул рабочее место, находясь на выводном объекте.

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