Новосибирск, 15 ноября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Новосибирской области задержан осуждённый, самовольно покинувший выводной объект участка колонии-поселения. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщило региональное управление ФСИН России.

ГУФСИН РФ по Новосибирской области Осужденный

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками ГУФСИН России по Новосибирской области задержан осужденный Алексеев А.С., самовольно покинувший рабочее место выводного объекта участка колонии-поселения при ФКУ ИК-8», — говорится в официальной информации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из новосибирской колонии-поселения сбежал 33-летний осужденный Алексей Алексеев. Он самовольно покинул рабочее место, находясь на выводном объекте.