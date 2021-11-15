Кострома, 15 ноября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Костромской области снизилась нагрузка на медучреждения, койки в которых перепрофилированы для помощи больным COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в департаменте здравоохранения региона.

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По данным на 15 ноября заполняемость мест вковид-стационарах составила 82,7%. Из 1423 коек заняты 1177 мест. Для сравнения, в конце октября нагрузка на коечный фонд составляла не менее 94%.

По мнению главного санитарного врача Костромской области Александра Кокоулина, стабилизировать ситуацию позволило введение пропускного режима с QR-кодами в общественных местах, самоизоляция для непривитых пенсионеров и введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Прививки от коронавируса в общей сложности сделали 39% населения Костромской области, или 243 тысячи 291 человек.