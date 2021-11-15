Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 11:53 — REGNUM Лава из вулкана Кумбре-Вьеха продолжает достигать океана, не выходя за пределы уже затронутого периметра. Об этом сообщает испанское издание La Razón со ссылкой на последний отчёт Департамента геофизических исследований Барселоны (CSIC).

Вулкан Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что поступление лавы из лавовых дельт продолжается, вызывая их рост, хотя и более медленными темпами.

Ранее специалисты не исключили, что извержение вулкана Кумбре-Вьеха может замедлиться.