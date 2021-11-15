Махачкала, , 12:20 — REGNUM Школьник из дагестанского города Дербента Абульфез Бабаев намерен попросить президента РФ Владимира Путина не отменять ЕГЭ. По мнению победителя конкурса «Большая перемена», ЕГЭ — это практически единственная возможность для детей из провинции получить образование в лучших вузах России.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

О том, что он намерен обратиться с такой просьбой к главе государства, школьник заявил на встрече финалистов конкурса «Большая перемена» в Крыму с помощником президента РФ Андреем Фурсенко.

«Я являюсь председателем совета школьников и студентов при министерстве образования и науки Республики Дагестан. Я не задам вопрос, я скажу. Не отменяйте ЕГЭ! ЕГЭ — это билет в будущее, я думаю, все здесь со мной согласятся», — цитирует школьника ТАСС.

Напомним, конкурс «Большая перемена» проводится в рамках национального проекта «Образование». В 2021 году в нем приняли участие около 2,5 млн школьников. Среди его победителей оказались семеро представителей Дагестана, в том числе Абульфез Бабаев из Дербента.