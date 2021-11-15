Пермь, , 11:52 — REGNUM Пермяк из-за ошибки продавца два года судился с интернет-магазином AliExpress. В результате заключено мировое соглашение о выплате почти 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда Перми.

Перчатки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мужчина в сентябре 2019 года заказал на сайте резиновые перчатки стоимостью 125 рублей. Однако с кредитной карты списали 109 тысяч рублей за товар. Выяснилось, что продавец ошибся и указал вес не в граммах, а килограммах, это повлияло на стоимость товара. Долгое время пермяк тщетно требовал вернуть списанные деньги. У истца образовалась кредитная задолженность перед банком.

В суде стороны договорились о мировом соглашении. AliExpress обязался выплатить истцу 194 420 рублей, включающие в себя денежные средства, списанные у истца с кредитной банковской карты, проценты за пользование интернет-магазином указанными денежными средствами, компенсацию морального вреда и расходы на оплату юридических услуг.