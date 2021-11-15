Москва, , 11:52 — REGNUM Инфляционные ожидания в России продолжают расти. Об этом 15 ноября заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

Эльвира Набиуллина Kremlin.ru

«Мы видим, что инфляционные ожидания за последние полтора года откатились у нас на уровень 2016 года, когда инфляция была ещё высокой и снижалась к цели от экстремально высоких уровней 2015 года», — заявила Набиуллина.

«Всё это, конечно, фактор при принятии решений о денежно-кредитной политики. И это отличает нашу страну от многих других стран, где инфляция низкая давно, и с эти страны борются с низкой инфляцией — она там около 30 лет была низкой. Там инфляционные ожидания заякорены», — указала она.