Бразилиа, 15 ноября 2021, 11:52 — REGNUM Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии «Формулы-1». Об этом сообщает ИА REGNUM.

Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Morio

Второе место занял нидерландский гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку ещё один представитель «Мерседеса» финн Валттери Боттас.

Хэмилтон сократил отрыв от Ферстаппена в общем зачёте. На счету лидера теперь 332,5 очка, у британца — 318,5. Они являются единственными претендентами на итоговую победу в чемпионате.

Тройку лидеров замыкает Боттас, у которого 203 очка.

Следующий этап «Формулы-1» состоится с 19 по 21 ноября в Катаре.

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