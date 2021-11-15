Бразилиа, 15 ноября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии «Формулы-1». Об этом сообщает ИА REGNUM.

Morio Льюис Хэмилтон

Второе место занял нидерландский гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку ещё один представитель «Мерседеса» финн Валттери Боттас.

Хэмилтон сократил отрыв от Ферстаппена в общем зачёте. На счету лидера теперь 332,5 очка, у британца — 318,5. Они являются единственными претендентами на итоговую победу в чемпионате.

Тройку лидеров замыкает Боттас, у которого 203 очка.

Следующий этап «Формулы-1» состоится с 19 по 21 ноября в Катаре.