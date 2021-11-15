Москва, 15 ноября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В том, что опросы общественного мнения нужны, убеждены 85% жителей России. О безусловной необходимости заявили 42%. Ненужными считают опросы лишь 11%, приводит данные опроса ВЦИОМ.

geralt Опрос

Согласны с тем, что социологические опросы помогают узнать мнение людей о положении в их городе, регионе или в целом в России, 72%. Полагают, что соцопросы отражают действительные мнения граждан 65% опрошенных.

При этом за год уровень доверия жителей РФ к опросам общественного мнения снизился на 8% — с 31% в 2020 году до 23% в 2021 году. 59% респондентов допускают вероятность столкнуться с сфабрикованными результатами опросов в СМИ.

Опрос по телефону проведен 6 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России стали менее охотно участвовать в социологических опросах, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

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