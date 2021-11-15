Стокгольм, 15 ноября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Лидер «Левых» Нуши Дадгостар полагает, что Стефан Лёвен мог бы подождать, прежде чем уйти в отставку с поста премьер-министра Швеции. По ее мнению, ему следовало подождать завершения переговоров между «Левыми» и «Социал-демократами». Об этом она заявила 15 ноября в интервью газете SvD.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Напомним, что в настоящее время Стефан Лёвен возглавляет переходное правительство Швеции, в то время как лидер «Социал-демократов» Магалена Андерссон пытается договориться с «Левыми», чтобы стать новым главой кабинета министров.

«Я давно хотела, чтобы мы начали переговоры. Тогда бы процесс пошел бы гораздо быстрее», — заявила Дадгостар, тут же указав, что переговоры с «Центристами» «Социал-демократы» вели всю осень.

В то же время журналисты SvD пишут о том, что переговоры между «Левыми» и «Социал-демократами» завершаться быстро, поскольку ни одна из партий не хочет проведения внеочередных парламентских выборов.