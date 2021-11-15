Ярославль, , 11:49 — REGNUM Депутаты Ярославской областной думы требуют увеличить зарплаты чиновникам местных администраций. Речь об этом зашла на заседании комитета по законодательству областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник Иван Шилов © ИА REGNUM

Как говорят депутаты, в администрациях районов и поселений области кадровый кризис — зарплаты чиновников слишком низкие.

«Люди, ответственные за районы с 200 тысячным населением, и то, что на них наваливают (призыв, вакцинацию, перепись), то нужно или зарплату увеличивать, или штат, потому что тяжело им», — сказал депутат Василий Бобков.

Коллегу поддержал зампред областной думы Николай Александрычев.

«Это беда-бедища. Особенно вой, крик в муниципальных образованиях. В любое приезжаешь и всё. Я думаю, что это единой мнение всего депутатского корпуса. Думаю, что и коммунисты нас поддержат. Справедливороссы всегда об это говорят. Есть решение фракции «Единая Россия». У кого-то есть другие мысли, докладывают новому исполняющему обязанности, что это плохо будет воспринято. Нормально это будет воспринято командой муниципальных служащих. Пожалуйста, доложите еще раз наверх», — сказал Николай Александрычев.

«Зарплаты растут у всех, в том числе у избирателей. А чиновничий аппарат, который делает всю массу работы, чтобы люди жили, они не получают ничего. Это совершенно неприемлемо», — заявил депутат Андрей Потапов.

Как сказал депутат Антон Капралов, чиновники на местах вынуждены подрабатывать, чтобы прокормить свои семьи.

«Если сейчас у учителя зарплата выше, а его непосредственный руководитель в районе получает в два раза меньше. Возникает парадокс. То же самое касается учреждений культуры, у соцработника в 1,5 раза больше заработная плата, чем у его непосредственного руководителя. Приезжаю в тот или иной район и вижу, что руководитель управления образования подрабатывает в школе учителем, чтобы у него зарплата была более-менее нормальная. Это надо менять», — сказал Антон Капралов.

Однако в правительстве Ярославской области депутатов не обнадёжили. Решения об увеличении жалованья муниципальным служащим нет.

«Вы знаете, что федеральным государственным служащим ежегодно индексируется заработная плата на уровень инфляции. Последнее решение мы с вами приняли в 2018 году. 2019 и 2020 годы были сложными, нам необходимо было сбалансировать бюджет. Те же трудности испытывали муниципальные образования. Сейчас мы этот вопрос обсуждаем, в рамках различных вариантов принятия решения», — сказал директор департамента финансов Ярославской области Алексей Долгов.

Окончательного решения вопроса пока нет.

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