Ярославль, 15 ноября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы требуют увеличить зарплаты чиновникам местных администраций. Речь об этом зашла на заседании комитета по законодательству областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновник

Как говорят депутаты, в администрациях районов и поселений области кадровый кризис — зарплаты чиновников слишком низкие.

«Люди, ответственные за районы с 200 тысячным населением, и то, что на них наваливают (призыв, вакцинацию, перепись), то нужно или зарплату увеличивать, или штат, потому что тяжело им», — сказал депутат Василий Бобков.

Коллегу поддержал зампред областной думы Николай Александрычев.

«Это беда-бедища. Особенно вой, крик в муниципальных образованиях. В любое приезжаешь и всё. Я думаю, что это единой мнение всего депутатского корпуса. Думаю, что и коммунисты нас поддержат. Справедливороссы всегда об это говорят. Есть решение фракции «Единая Россия». У кого-то есть другие мысли, докладывают новому исполняющему обязанности, что это плохо будет воспринято. Нормально это будет воспринято командой муниципальных служащих. Пожалуйста, доложите еще раз наверх», — сказал Николай Александрычев.

«Зарплаты растут у всех, в том числе у избирателей. А чиновничий аппарат, который делает всю массу работы, чтобы люди жили, они не получают ничего. Это совершенно неприемлемо», — заявил депутат Андрей Потапов.

Как сказал депутат Антон Капралов, чиновники на местах вынуждены подрабатывать, чтобы прокормить свои семьи.

«Если сейчас у учителя зарплата выше, а его непосредственный руководитель в районе получает в два раза меньше. Возникает парадокс. То же самое касается учреждений культуры, у соцработника в 1,5 раза больше заработная плата, чем у его непосредственного руководителя. Приезжаю в тот или иной район и вижу, что руководитель управления образования подрабатывает в школе учителем, чтобы у него зарплата была более-менее нормальная. Это надо менять», — сказал Антон Капралов.

Однако в правительстве Ярославской области депутатов не обнадёжили. Решения об увеличении жалованья муниципальным служащим нет.

«Вы знаете, что федеральным государственным служащим ежегодно индексируется заработная плата на уровень инфляции. Последнее решение мы с вами приняли в 2018 году. 2019 и 2020 годы были сложными, нам необходимо было сбалансировать бюджет. Те же трудности испытывали муниципальные образования. Сейчас мы этот вопрос обсуждаем, в рамках различных вариантов принятия решения», — сказал директор департамента финансов Ярославской области Алексей Долгов.

Окончательного решения вопроса пока нет.