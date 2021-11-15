Барнаул, 15 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. С 1 декабря в Барнауле на пять рублей повышается плата за проезд в городском общественном транспорте. Об этом 15 ноября информирует телеграм-канал городской мэрии.

Yarregion.ru Общественный транспорт

«Координационный совет по ценообразованию Барнаула 5 октября 2021 г. рассмотрел вопрос увеличения тарифов на проезд в общественном транспорте. После проведения экономической экспертизы в целях обеспечения баланса интересов перевозчиков и пассажиров было принято решение об увеличении платы за проезд. В итоге стоимость проезда увеличилась на 5 рублей — до 28, а не до 37 рублей, как изначально предлагали перевозчики», — пояснили в пресс-центре мэрии Барнаула

Так, одна поездка за наличные и по банковским картам будет стоить теперь 28 рублей. По электронному кошельку — 24 рубля и по единому проездному билету — 23 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года стоимость проезда в общественном транспорте Барнаула повысили на 1−1,5 рубля в зависимости от тарифного плана.

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В начале октября 2021 года заявленное увеличение проезда депутат городской Думы Оксана Молодых («Справедливая Россия») назвала его не иначе, как цинизм.

«Традиционно после выборов власть включает режим выдачи антисоциальных решений. Не обошлось и на этот раз», — пояснила она.

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