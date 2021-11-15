Москва, 15 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Возвращение ключевой ставки к значениям 5−6% в России может произойти не раньше середины 2023 года. Об этом 15 ноября заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Центробанк, возможно, будет рассматривать необходимость повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — сообщила Набиуллина.

По её словам, возвращения ключевой ставки к значению 5—6%, то есть «в нейтральный диапазон в 5−6% произойдет не раньше середины 2023 года».

Напомним, что в октябре 2021 года Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%.