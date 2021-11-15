Тамбов, , 11:48 — REGNUM Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на закупку 60 кислородных концентраторов для больных ковидом, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. На эти цели будет затрачено 17 миллионов рублей.

Здание администрации Тамбовской области Tambov.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

По состоянию на 15 ноября Тамбовская область находится на 59-м месте в стране по ежедневному приросту заболеваемости коронавирусной инфекцией. В регионе каждые сутки фиксируется более 200 случаев заражения. При этом власти делают все необходимое для того, чтобы обеспечить заболевшим наиболее эффективное лечение.

Так, многим больным требуется кислородная поддержка. Для улучшения оказания медицинской помощи таким пациентам принято решение закупить кислородные концентраторы. Принцип работы этих аппаратов заключается в том, что они выделяют молекулы кислорода из окружающего атмосферного воздуха и подают пациенту концентрированный поток чистого кислорода. Их использование позволяет сократить сроки госпитализации и ускорить процесс выздоровления больных с заболеваниями легких, которые являются наиболее частыми осложнениями при коронавирусе.

«Планируется закупка более 60 кислородных концентраторов, — пояснили в управлении здравоохранения Тамбовской области. — Они поступят в девять медучреждений, среди которых Рассказовская, Жердевская, Кирсановская, Моршанская и Сосновская центральные районные больницы, четвертая городская клиническая больница Тамбова, городская больница имени Брюхоненко в Мичуринске и Тамбовская психиатрическая больница».

Медоборудование поступит в больницы до конца года.