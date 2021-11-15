Тамбовские власти выделили 17 млн рублей на аппаратуру для больных ковидом
Тамбов, 15 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на закупку 60 кислородных концентраторов для больных ковидом, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. На эти цели будет затрачено 17 миллионов рублей.
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По состоянию на 15 ноября Тамбовская область находится на 59-м месте в стране по ежедневному приросту заболеваемости коронавирусной инфекцией. В регионе каждые сутки фиксируется более 200 случаев заражения. При этом власти делают все необходимое для того, чтобы обеспечить заболевшим наиболее эффективное лечение.
Так, многим больным требуется кислородная поддержка. Для улучшения оказания медицинской помощи таким пациентам принято решение закупить кислородные концентраторы. Принцип работы этих аппаратов заключается в том, что они выделяют молекулы кислорода из окружающего атмосферного воздуха и подают пациенту концентрированный поток чистого кислорода. Их использование позволяет сократить сроки госпитализации и ускорить процесс выздоровления больных с заболеваниями легких, которые являются наиболее частыми осложнениями при коронавирусе.
Медоборудование поступит в больницы до конца года.