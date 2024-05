Нью-Йорк, США, 15 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) представил делюкс-версию альбома Donda. Об этом 15 ноября пишет издание Billboard.

David Shankbone Канье Уэст

В новом издании появились пять дополнительных песен — Up From the Ashes, Remote Control Pt. 2, Never Abandon Your Family, Keep My Spirit Alive Pt. 2 и Life of the Party. Гостем последнего трека стал рэпер Andre 3000.

Ранее по улицам Нью-Йорка (США) гуляли «клоны» Канье Уэста — несколько десятков человек были одеты в чёрные куртки, бейсболки, а на лице у них были силиконовые маски. Они повторили один из недавних образов рэпера.