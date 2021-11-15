Стокгольм, , 11:54 — REGNUM В настоящее время система здравоохранения Швеции не готова к появлению новой пандемии и борьбе с ее последствиями. Об этом говорится в справочном отчете, представленном 15 ноября Комиссией по расследованию органов государственной власти Швеции в период пандемии коронавирусной инфекции, передает радиостанция Sveriges Radio.

Пандемия коронавируса Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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При проверке всех 29 инфекционных клиник в Швеции комиссия заключила, что инфекционные клиники были неподготовлены к лечению пациентов с коронавирусом, в них наблюдалось отсутствие защитного оборудования, а многие запланированные операции были отменены из-за недостаточного количества медицинских масок.

В отчете также отмечается, что пациенты, которые получали помощь реаниматологов, находились в простых в инфекционных палатах из-за нехватки места, а пациенты с инфекционными завоеваниями были переведены в обычные палаты.

Отдельную проблему представляют запланированные операции, которые были отменены, поскольку теперь медикам еще долго придется справляться с так называемыми «долговыми обязательствами системы здравоохранения».