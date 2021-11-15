Красноярск, , 11:47 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждён 721 случай заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 ноября в региональном управлении Роспотребнадзора.

Коронавирус Mos.ru

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За весь период пандемии в Красноярском крае выявлено 142 026 носителей SARS-CoV-2.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением на дому находятся 53 015 контактных человек. За всё время в крае проведено 4 127 602 теста на коронавирус, в том числе 8 368 за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в регионе было выявлено 722 носителя коронавируса.

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