Мадрид, 15 ноября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года объем сделок купли-продажи жилья достиг 53 410, что на 40,6% больше, чем в том же месяце 2020 года. Об этом говорится в статистике о передаче прав собственности, опубликованной в понедельник Национальным институтом статистики Испании (INE), сообщает агентство EFE.

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Отмечается, что эта цифра является самым высоким показателем за более чем тринадцать лет — с апреля 2008 года.

Из 53 410 проданных домов 79,5% были подержанными (42 477), что на 43,6% больше, чем год назад, и 20,5% — новостройками (10 933), что на 30,1% больше по сравнению с 2020 годом.