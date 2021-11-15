Луганск, , 11:45 — REGNUM За время конфликта в Донбассе в небе над Луганской Народной Республикой (ЛНР) не было зафиксировано фактов применения украинской стороной турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar. Об этом 15 ноября заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Глава ЛНР Леонид Пасечник Lug-info.com

«Соответствующие службы ЛНР никогда не фиксировали в небе над республикой применение Украиной турецких беспилотников Bayraktar», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Пасечник добавил, что Украина применяла против ЛНР другие беспилотники, которые использовались для разведки, корректировки огня и «даже для нанесения ударов по жилым кварталам в населенных пунктах рядом с линией соприкосновения».

«У нас есть мирные граждане, погибшие от налетов украинских беспилотников», — указал глава ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генштаб Вооруженных сил Украины ранее заявил о первом применении турецкого ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе.