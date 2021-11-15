Луганск, 15 ноября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. За время конфликта в Донбассе в небе над Луганской Народной Республикой (ЛНР) не было зафиксировано фактов применения украинской стороной турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar. Об этом 15 ноября заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Lug-info.com Глава ЛНР Леонид Пасечник

«Соответствующие службы ЛНР никогда не фиксировали в небе над республикой применение Украиной турецких беспилотников Bayraktar», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Пасечник добавил, что Украина применяла против ЛНР другие беспилотники, которые использовались для разведки, корректировки огня и «даже для нанесения ударов по жилым кварталам в населенных пунктах рядом с линией соприкосновения».

«У нас есть мирные граждане, погибшие от налетов украинских беспилотников», — указал глава ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генштаб Вооруженных сил Украины ранее заявил о первом применении турецкого ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе.