Стокгольм, 15 ноября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В настоящее время в Швеции женщины все чаще входят в правление крупных компаний. Однако гендерный дисбаланс до сих пор наблюдается на Стокгольмской бирже. Об этом со ссылкой на отчет Фонда Олбрайт 15 ноября сообщил телеканал SVT.

Martin Abegglen Биржа

Общий тренд показывает, что доля женщин-руководителей на фондовой бирже растет. Количество женщин, занимающих пост исполнительного директора, увеличилось на 25% за последние годы, и теперь женщины составляют 12% от общего числа генеральных директоров среди компаний, перечисленных в отчете.

Наибольший разрыв наблюдается в праве собственности: среди членов правления мужчины владеют 99,3% акций, а женщины — только 0,7%.

Для сравнения: мужчины занимают 91% постов председателей компаний и 74% от мест в советах директоров. В отчете отмечается, что одним из объяснений того, что мужчины, занимающие руководящие должности и обладают большой долей собственности на рынке, является тот факт, что они основали компанию, а затем остались в качестве генерального директора, когда компания провела процедуру IPO.