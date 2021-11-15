Самара, , 11:47 — REGNUM ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» потребовала через суд взыскать с АО «Автоваз» более 46,4 млн рублей задолженности. Дело арбитраж Самарской области начнёт рассматривать 13 января 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

АвтоВАЗ Vazclub.ru

Иск от ПАО был подан в середине сентября 2021 года. Сумма составила 46 414 017 рублей 69 копеек. Дело разбирает судья Шехмаметьева. В качестве третьих лиц привлечены ПАО «Т Плюс» и ПАО «МРСК Волги».

По данным ЕГРЮЛ, акционерное общество — ответчик учреждено в январе 1993 года, ведёт историю с 1966 года.

Напомним, ранее автозавод объявил о приостановке трёх линий. Это произошла из-за нехватки комплектующих изделий. Это не первая остановка линий, до этого причиной были проблемы с поставкой электронных компонентов.