Пенза, 15 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Пензенской области в должности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования утвержден Илья Галкин. Об очередных кадровых изменениях в региональном правительства 15 ноября заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

По словам главы региона, Илья Галкин возглавляет минсельхоз Пензенской области с весны этого года, неплохо зарекомендовал себя и получил согласование министра природных ресурсов РФ.

Новым руководителем центра управления регионом стал Артем Кондрашов.

На пост замминистра — начальника управления лесного хозяйства министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области назначен Андрей Ермолаев.

Валерий Балахонский утвержден в должности замминистра — начальника управления природных ресурсов и экологии министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Пост заместителя министра здравоохранения Пензенской области занял Дмитрий Зиновьев.

Заместителем министра внутренней и информационной политики Пензенской области стал Дмитрий Сёмин.

Также назначены руководители в региональном минобразования. Должность первого заместителя министра досталась Алле Марковой, замглавы того же ведомства стала Елена Коломенцева.

Кадровые перестановки произошли и в представительства правительства Пензенской области при правительстве РФ. В должности первого заместителя руководителя утверждена Ирина Казимир. Замглавы представительства — начальником отдела по привлечению инвестиций представительства стал Сергей Варочко.

ИА REGNUM напоминает, 1 ноября стало известно о назначении министром образования Пензенской области Алексея Комарова.

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