Москва, 15 ноября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Комментарии в Instagram-аккаунте закрыл защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов.

Vk.com/fcrostov Фёдор Кудряшов

Кудряшов отключил возможность комментирования своих записей после того, как под ними стали появляться многочисленные сообщения с критикой.

Напомним, Кудряшов стал автором автогола в ворота сборной России в отборочном матче ЧМ-2022 с Хорватией. Российская команда проиграла со счётом 0:1.

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