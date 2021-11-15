Санкт-Петербург, 15 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники полиции пресекли конфликт между работниками Софийской овощебазы. В отдел были доставлены более двух десятков человек. Об этом 15 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Publicdomainpictures.net Драка

Потасовка, переросшая в массовую драку, произошла вечером 14 ноября в столовой Софийской овощебазы на юге Петербурга. Как выяснили полицейские, между двумя уроженцами одной из стран ближнего зарубежья на бытовой почве произошел конфликт, переросший в потасовку.

«В полицию были доставлены 22 человека. В результате разбирательства один участник драки привлечен к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, его оппонент — за нанесение побоев», — рассказали в ведомстве.

Среди остальных доставленных граждан были выявлены шесть нарушителей миграционного законодательства, которые также привлечены к административной ответственности.