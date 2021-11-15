Москва, 15 ноября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В настоящее время наблюдаются симптомы того, что проблемы логистики и структурной перестройки мировой экономики примут затяжной характер. Об этом 15 ноября заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Часть центральных банков в других странах считает, что проблемы временные, денежно-кредитной политикой реагировать не нужно, нужно просто подождать», — заявила Набиуллина.

«Другие, как и мы в том числе, считают, что временный характер вот этого возникшего инфляционного давления движения не так уж очевиден и однозначен», — указала она.

По её словам, проблемы в логистике оказались серьёзнее, чем ожидалось — они всё ещё ожидаются, несмотря на то, что ковидные ограничения для движения товаров уже практически исчезли.

«Более того, изменилась сама структура спроса. Люди стали больше потреблять товаров, чем услуг, поэтому потребность доставки этих товаров, упаковки этих товаров возросла», — отметила председатель ЦБ РФ.

«Кроме того, в условиях и пандемии, и того, что происходит после пандемии, происходят серьёзные структурные изменения — возникла огромная потребность в использовании цифровых каналов практически везде. Это повысило спрос на телекоммуникационное оборудование. Все эти точечные проблемы расширяются как круги по воде», — пояснила она.