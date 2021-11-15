Новосибирск, , 11:42 — REGNUM В Новосибирской области следователи проверят информацию о неполучении медицинских препаратов ребёнком, страдающим спинальной мышечной атрофией. Об этом сообщило региональное управление СКР.

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«В ходе мониторинга выявлена публикация о том, что 6-летний ребенок, страдающий спинальной мышечной атрофией (СМА), скончался вследствие несвоевременного получения медицинских препаратов. Данное сообщение будет тщательно проверено в рамках расследуемого уголовного дела», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что будет дана оценка наличию факта ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органов власти по обеспечению ребенка бесплатными лекарственными препаратами.

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