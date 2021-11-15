Улан-Удэ, 15 ноября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Бурятии перед судом предстанет 29-летний ранее судимый мужчина, обвиняемый в совершении разбоя и попытке изнасилования с угрозой убийства. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Следственное управление СКР по Бурятии Обвиняемый в попытке изнасилования в Улан-Удэ

По версии следствия, вечером 28 июня обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на улице знакомую женщину. Ударив её по лицу, он попытался совершить насильственные действия сексуального характера, однако потерпевшая начала кричать, из-за чего нападавший сбежал.

Отойдя дальше он напал уже на незнакомую молодую девушку. Повалив на землю, мужчина начал её душить, после чего забрал у неё телефон.

«Затем злоумышленник затащил потерпевшую в кусты, где продолжил душить, затем нанес удары кулаками по голове, совершил насильственные действия сексуального характера, после чего попытался изнасиловать», — отметили в управлении.

Спас девушку случайный прохожий, обративший внимание на крики. Злоумышленник вновь сбежал, а очевидец проводил потерпевшую домой, откуда она позвонила в полицию. Уголовное дело было возбуждено сразу по трём статьям. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.