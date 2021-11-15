Екатеринбург, 15 ноября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. На Среднем Урале расширят дорогу, которая соединяет города Екатеринбург и Березовский. Под снос могут попасть сотни домов. Проект реконструкции улиц, по которым проходит магистраль, опубликован на сайте администрации Екатеринбурга.

Снос

Проект предполагает расширение Березовского тракта до шести полос. Для скоростных междугородних автобусов выделят отдельные полосы. Также на трассе может появиться трамвайная ветка. На улицах Блюхера, Проезжей, Губахинской и Трудовой дорогу расширят до четырех полос.

Общественные обсуждения проекта начались 2 ноября, завершатся 7 декабря. Свердловчане могут высказать свои предложения и замечания с 9 по 23 ноября.

По информации E1.RU, мэрия планирует изъять у жителей 220 участков и выкупить еще 105. Потенциальные траты на эти мероприятия оцениваются примерно в 2 миллиарда рублей. Однако точную сумму пока не называют.

Судьба проекта будет решена после общественных обсуждений. Это произойдет в начале декабря. Отметим, что в любом случае проект будет реализован. Но после его обсуждения с горожанами возможно внесение поправок.