Варшава, , 11:36 — REGNUM Обвинение в организации нелегальной перевозки предъявила двум гражданам РФ прокуратура Польши. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба польской прокуратуры.

Обвинение Цитата из х∕ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США

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«Прокурор Силезского отделения Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Катовице направил еще одно обвинительное заключение в отношении деятельности международной организованной преступной группы, организующей незаконные пересечения границы для граждан с Ближнего Востока. Обвиняемыми являются два гражданина Российской Федерации и гражданин Украины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что это обвинительное заключение по данному делу, которое рассматривает 12 преступлений, совершенных пятью подсудимыми, является третьим. При этом отмечается, что расследование велось совместно с Силезским отделением пограничной охраны.

«Члены группы работали во многих странах, в частности в Греции, Словакии, Венгрии, Австрии, Германии и странах Ближнего Востока», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что крупные военные учения The Decisive Point около границы с Белоруссией, в которых принимают участие примерно 3 тыс. военнослужащих и ополченцев, начали вооруженные силы (ВС) Латвии.