Алтайский край, 15 ноября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Если бы не установленный пожарный извещатель, пожар, случившийся сегодня утром, 15 ноября, в селе Мирабилит Кулундинского района Алтайского края, в многодетной семье могла бы произойти трагедия. Подробности сообщает пресс-служба территориального ГУ МЧС РФ.

https://39.mchs.gov.ru/ Пожарный извещатель

В жилом двухквартирном доме по улице Центральной из-за короткого замыкания электропроводки загорелась деревянная стена веранды. Жильцы одной из квартир, обнаружившие возгорание, разбудили соседей, в результате хозяева дома и их четверо несовершеннолетних детей покинули дом через окно. Далее они все вместе попытались потушить разгорающийся огонь своими силами.

Напуганные люди в суете забыли своевременно сообщить о происходящем в пожарную охрану и неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы в доме не был установлен пожарный извещатель с GSM-модулем.

«При попадании дыма прибор сработал, сигнал о происшествии мгновенно поступил диспетчеру пожарно-спасательного отряда №9. Диспетчер, уточнив обстановку, направил пожарные расчёты на место происшествия. В считанные минуты спасатели прибыли на помощь, возгорание было оперативно ликвидировано на небольшой площади. Дом многодетной семьи был спасен от огня, хозяева и их дети не пострадали», — пояснил дознаватель территориального отдела надзорной деятельности №5 Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Арсен Манукян.

Напомним, работа по установке пожарных извещателей в жилых помещениях семей, воспитывающих трех и более детей, проводится в крае с 2018 года в рамках указа губернатора Алтайского края №69 «О предоставлении из краевого бюджета грантов Губернатора Алтайского края социально ориентированным некоммерческим организациям на установку автономных пожарных извещателей».

Всего за минувшие сутки, 15 ноября, на территории Алтайского края ликвидировано 34 пожара, 8 из них — в жилом секторе. Никто не пострадал.

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