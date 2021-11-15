Москва, , 11:35 — REGNUM На фоне восстановления экономики резко в России резко вырос совокупный спрос, который является источником инфляции. Об этом 15 ноября заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

«Восстановление страдает от серьёзного дисбаланса между спросом, который превышает докризисный уровень у нас практически во всех секторах, и предложением, которое не поспевает за ним», — заявила Набиуллина.

«Этот дисбаланс существует не только в России, но и в мире. Это одна из причин скачка инфляции как в мире, так и в России», — указала она.