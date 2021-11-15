Кишинёв, 15 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Майя Санду победила на выборах президента Молдавии 15 ноября 2020 года. В связи с этим экс-президент республики, председатель Партии социалистов Игорь Додон в своём телеграм-канале подвёл итоги её правления за прошедший период.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Никто не ожидал, что тот триумф так быстро и жестоко обернётся полным политическим и экономическим фиаско, — написал Додон. — Вы увидите, что произойдет в ближайшие недели и месяцы, вы поймете, насколько реально всё то, что я вам сейчас говорю».

Лидер «социалистов» обвинил Санду в «диктаторском подчинении» госструктур и в «рейдерской атаке» на Генпрокуратуру республики. Также Додон отметил рост цен в Молдавии, образование задолженности по заработной плате, увольнения учителей и чиновников и банкротство фермеров и ряда малых и средних предприятий.

«Мы пока даём рекомендации правительству, но я не исключаю, что граждане будут требовать от оппозиции более жёстких мер и уличных акций, если экономическая ситуация продолжит ухудшаться», — написал экс-президент.

Напомним, Санду став президентом Молдавии, добилась роспуска парламента республики, в котором большинство было у коалиции, образованной Партией социалистов. В ходе досрочных выборов в июле победила пропрезидентская партия «Действие и солидарность», которая выбрала новое правительство республики во главе с премьер-министром Натальей Гаврилицей.