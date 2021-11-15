Москва, , 11:35 — REGNUM В октябре 2021 года в Москве зарегистрировали 14 847 сделок на вторичном рынке жилья, сообщает 15 ноября пресс-служба столичного управления Росреестра.

Квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Показатель на 1,2% превысил результаты сентября 2021 года. И хотя по сравнению с аналогичным месяцев 2020 года произошло падение на 19%, к допандемийному октябрю 2019 года зафиксирован рост на 18%.

Всего за первые десять месяцев 2021 года на вторичном рынке жилья Москвы заключен 136 771 договор купли-продажи.

«Интерес к покупке квартир на вторичном рынке не ослабевает, даже несмотря на изменение кредитной политики банков. С учетом октября впервые преодолен рубеж в 136 тысяч переходов прав, в 2020 году по итогам 10 месяцев мы оформили порядка 111 тысяч», — прокомментировал статистику глава управления Игорь Майданов.