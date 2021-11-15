Москва, , 11:33 — REGNUM При разработке и принятии решении решений на основе искусственного интеллекта следует учитывать два основных риска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил заведующий лабораторией цифровой трансформации образования ВШЭ Иван Карлов.

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«Первый риск связан с тем, какие решения и в какой степени мы доверяем принимать системам искусственного интеллекта, — сказал Карлов. — Такой риск возникнет тогда, когда мы не просто будем строить рекомендательные системы, а будем доверять принятие окончательных решений ИИ. В каждом отдельном случае использование и разработка этих технологий всегда рассматривается через призму того, насколько она может повлиять на жизнь людей. Идёт ли речь о каких-то незначительных решениях, которые не влияют на судьбу человека, или наоборот? Здесь вопрос заключается в том, насколько мы можем доверять решениям, которые принимают системы искусственного интеллекта».

Как подчеркнул Карлов, это серьёзный риск, и однозначных ответов на это пока нет.

«Второй риск связан с системами ИИ не напрямую, но очень близко их касается, — сказал Карлов. — Использование технологий ИИ фактически основывается на использовании данных и машинного обучения. Соответственно, разработка и использование этих систем требует сбора и консолидации большого количества данных о человеке и объектах, о которых ИИ будет принимать решения. В случае с консолидацией таких массивов информации возникает риск обеспечения безопасности данных. Мы видим множество различных ситуаций, когда с данными происходят неприятности — их крадут, взламывают системы и прочее».

По словам эксперта, с развитием и распространением продуктов на основе ИИ значимость вопросов информационной безопасности будет возрастать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что системы искусственного интеллекта фактически будут заменять человека в определённых видах деятельности.

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