Москва,
15 ноября 2021, 11:32 — REGNUM Рубль 15 ноября начинает новую неделю коррекционным ростом после значительного снижения на прошлой неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
Деньги
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Тогда курс доллара к российской валюте поднимался выше 73 руб. на фоне общего укрепления «американца» на рынке. И сегодняшнее движение этой валютной пары ниже 72,50 руб. связано, прежде всего, с некоторым ослаблением доллара к основным валютам.
Об этом говорит, в частности, то, что даже уменьшение котировок нефти Brent сегодня утром с $82,30 к $81,30 за баррель практически не оказывает давление на рубль.
В течение дня не запланированы ни важные события, на выход значимой для рынка экономической статистики. Поэтому можно предположить, что волатильность окажется невысокой.
Котировки, возможно, останутся в относительно небольшом локальном техническом диапазоне. Его наиболее вероятные границы на 15 ноября составляют 72,00 — 72,90 руб./доллар», — считает эксперт.
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