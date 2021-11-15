Москва, , 11:32 — REGNUM Рубль 15 ноября начинает новую неделю коррекционным ростом после значительного снижения на прошлой неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Тогда курс доллара к российской валюте поднимался выше 73 руб. на фоне общего укрепления «американца» на рынке. И сегодняшнее движение этой валютной пары ниже 72,50 руб. связано, прежде всего, с некоторым ослаблением доллара к основным валютам.

Об этом говорит, в частности, то, что даже уменьшение котировок нефти Brent сегодня утром с $82,30 к $81,30 за баррель практически не оказывает давление на рубль.

В течение дня не запланированы ни важные события, на выход значимой для рынка экономической статистики. Поэтому можно предположить, что волатильность окажется невысокой.

Котировки, возможно, останутся в относительно небольшом локальном техническом диапазоне. Его наиболее вероятные границы на 15 ноября составляют 72,00 — 72,90 руб./доллар», — считает эксперт.

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