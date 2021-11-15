Москва, 15 ноября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Рубль 15 ноября начинает новую неделю коррекционным ростом после значительного снижения на прошлой неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Тогда курс доллара к российской валюте поднимался выше 73 руб. на фоне общего укрепления «американца» на рынке. И сегодняшнее движение этой валютной пары ниже 72,50 руб. связано, прежде всего, с некоторым ослаблением доллара к основным валютам.

Об этом говорит, в частности, то, что даже уменьшение котировок нефти Brent сегодня утром с $82,30 к $81,30 за баррель практически не оказывает давление на рубль.

В течение дня не запланированы ни важные события, на выход значимой для рынка экономической статистики. Поэтому можно предположить, что волатильность окажется невысокой.

Котировки, возможно, останутся в относительно небольшом локальном техническом диапазоне. Его наиболее вероятные границы на 15 ноября составляют 72,00 — 72,90 руб./доллар», — считает эксперт.

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