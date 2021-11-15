Красный Сулин, Ростовская область, 15 ноября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Ростовской области перед судом предстанет за насилие над 17-летней жительницей Красного Сулина предстанет 15-летняя школьница. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Насилие

Следователи полагают, что преступление было совершено в одном из заброшенных зданий в Красном Сулине в июле 2021 года. Фигурантка уголовного дела избила потерпевшую руками по голове, затем «потребовала снять одежду и совершила в отношении нее иные действия сексуального характера».

Школьница свою вину признала полностью. Она находится под домашним арестом.

Материалы уголовного дела об иных действиях сексуального характера с применением насилия, совершенных в отношении несовершеннолетнего, направлены в суд.

ИА REGNUM сообщало, что издевательства над подростком были сняты на камеру телефона. Видео подростковой жестокости появилось в социальных сетях, благодаря чему началась проверка.