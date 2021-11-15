Сент-Луис, США, 15 ноября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4.

Michael Miller Владимир Тарасенко

В составе «Эдмонтона» шайбы забросили нападающие Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс, Райан Маклауд и Кайлер Ямамото.

В составе «Сент-Луиса» точными бросками отметились российские форварды Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко. Также отличились Джордан Кайру и Роберт Бортуццо. На счету Павла Бучневича два голевых паса.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает первое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 22 очка. «Сент-Луис» идёт на седьмом месте в Западной конференции с 18 очками.

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