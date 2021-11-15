Сеул, , 11:31 — REGNUM В период с января по сентябрь 2021 года объём продаж электромобилей в Южной Корее составил 71 006 единиц, что на 96% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой Корейского института автомобильных технологий.

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, это седьмой по величине показатель в мире.

Первое место по объёмам продаж занимает Китай (1,76 млн единиц), далее следуют США (272 554 единиц), Германия (243 892 единиц), Великобритания (131 832 единиц), Франция (114 836 едииц) и Норвегия (84 428 единиц).

За первые девять месяцев текущего года во всём мире продано 3,01 млн электромобилей. Лидером продаж является Tesla, далее следуют китайская SAIC Motor, Volkswagen и китайский BYD.