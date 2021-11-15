Санкт-Петербург, 15 ноября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В поликлиники Петербурга, в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения Санкт-Петербурга на 2021−2025 годы, до конца текущего года будет приобретено 1235 единиц нового оборудования. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение КТ в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн

Так, больше всего будет заменено оборудования, которое относится к лучевой диагностике: рентгенологические аппараты, маммографы, флюорографы. Для Красносельского и Пушкинского районов закупается один аппарат компьютерной томографии (КТ) и два аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ). Кроме того, в поликлиниках появятся новые аппараты УЗИ.

«Сейчас они приобретаются обязательно с кардиологической программой для проведения эхокардиографии. Такие аппараты нужны для углубленной диспансеризации», — заметили в ведомстве.

Также закупаются аппараты для дуплексного сканирования сосудов. Во время углубленной диспансеризации проводится сканирование сосудов нижних конечностей.

«Будет также меняться оснащение ЛОР-кабинетов, и кабинетов офтальмологов. Обновят и оборудование в кабинетах реабилитации», — подытожили в комздраве Петербурга.