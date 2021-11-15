Чебоксары, 15 ноября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Чебоксарском районе Чувашии в результате ДТП с участием трёх автомобилей травмы получили четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

21.мвд.рф ДТП в Чувашии

Авария произошла сегодня, 15 ноября, около 8 утра в селе Ишлеи Чебоксарского района. Предварительно полиция установила, что водитель Кia Spectra столкнулся с идущей в попутном направлении «Газелью» — от удара иномарка вылетела на «встречку» и врезалась в «Ладу гранта».

В ведомстве отмечают, что в аварии ранения получили четыре человека: водитель иномарки и три его пассажира, включая 12-летнего и 16-летнего детей. Пострадавших госпитализировали.

Детали происшествия устанавливает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года Чебоксарах вынесен приговор по резонансному ДТП на пешеходном переходе по Президентскому бульвару. Водителя спортивного автомобиля суд на один год ограничил в свободе

Читайте также: В Чебоксарах вынесен приговор по делу о ДТП с участием спортивной машины