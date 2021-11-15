Чита, 15 ноября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Минфин Забайкалья направил средства на создание условий по организации горячего питания для обучающихся начальных классов. Подробности 15 ноября со ссылкой на слова министра финансов Веры Антроповой, сообщает пресс-служба правительства региона.

Admomsk.ru Школьное питание

На сегодняшний день финансирование составило 44 миллиона рублей. Это позволило приобрести оборудование для 70 муниципальных образовательных учреждений региона.

«Всего на 2021 год в бюджете на модернизацию столовых предусмотрено 60 миллионов рублей, что позволит закупить новое оборудование для 74 школ Забайкальского края», — пояснила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о бесплатном горячем питании учащихся начальных классов подписал президент РФ Владимир Путин. Отныне школьники должны получать горячее питание не реже одного раза в день. Порядка 62 тысяч детей начальных классов школ Забайкальского края с 1 сентября обеспечены бесплатным горячим питанием. На эти цели в 2021 году краю выделено 912 миллионов рублей.

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Ранее власти Забайкалья отчитались о беспроблемном финансировании расходов на организацию бесплатного горячего питания в школах.

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