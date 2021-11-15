Москва, , 11:55 — REGNUM Историк Евгений Понасенков стал гостем YouTube-шоу «Надо обсудить». Запись его интервью доступна на канале FAMETIME TV с 14 ноября.

Евгений Понасенков Скриншот с YouTube

В ролике Понасенков рассказал о своих родителях, прокомментировал скандал вокруг высказывания рэпера Моргенштерна о Дне Победы, а также поделился своим мнением о феминизме и его сторонниках. «Феминистки — это печальная ситуация… Когда я смотрю на эти уродские физиономии… Такая обезумевшая корова. И они постоянно говорят, что их мужчины преследуют. Это абсолютно невозможно представить», — считает он.

ИА REGNUM напоминает, что Евгений Понасенков известен в Сети как Маэстро. Он стал популярен благодаря свои роликам на YouTube, кадры из которых стали интернет-шутками.

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