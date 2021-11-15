Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM Ранним утром в воскресенье, 14 ноября, в центре Санкт-Петербурга, в мужчину стреляли неизвестные. Полиция разыскивает участников конфликта. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Перепалка, которая быстро перешла от слов к делу, произошла у дома 51 по Гороховой улице около 05:00 мск 14 ноября. Как рассказал пострадавший 28-летний безработный горожанин, между ним и двумя неизвестными произошел конфликт, в ходе которого злоумышленники повредили принадлежащий ему автомобиль, несколько раз выстрелили в потерпевшего из травматического пистолета, после чего с места происшествия скрылись.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленников», — уточнили в полиции.