Москва, 15 ноября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку и коньяк предлагает с 1 января 2022 года повысить российский Минфин. Проект соответствующего приказа ведомства 15 ноября обнародован на федеральном портале проектов правовых актов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Водка

При этом размер МРЦ на водку предлагается увеличить на 7,4% — с 243 руб. до 261 руб. за полулитровую бутылку.

Также МРЦ на коньяк могут возрасти на 7,6% — с 446 руб. до 480 руб. за полулитровую бутылку.

Помимо того, отмечается, что розничные цены на бренди и другую алкогольную продукцию из виноградного, кальвадосного, плодового, коньячного и вискового дистиллята также могут быть повышены на 7,4% — до 348 рублей за тот же объем.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября стало известно, что согласно новому крупному исследованию Университета Монаша (Мельбурн, Австралия), умеренное потребление алкоголя среди пожилых австралийцев, например, выпиваемые каждый день стакан вина или пива, снижает риск обращения за медицинской помощью.